У Зеленского отказались расследовать ракетный удар по Константиновке

Расследование ракетного обстрела Константиновки проводиться не будет, заявил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк.

6 сентября рынок Константиновки, оккупированной украинскими войсками, подвергся ракетной атаке. Погибли 16 человек. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что ракета прилетела c северо-запада - со стороны ВСУ. К такому же выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Об этом свидетельствует геолокация места взрыва и заметные на видео отражения ракеты, последовательно появляющиеся в кадре на двух машинах.

Подоляк же сказал, что для украинского режима все очевидно и он ничего расследовать не будет. Ракета должна считаться российской.

Многие российские эксперты и военкоры уверены в том, что это была ракета украинской системы ПВО.