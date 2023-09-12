В зоне СВО впервые уничтожена турецкая машина РСЗО Т-122 "Sakarya"

В Минобороны России сообщили о том, что на Купянском направлении уничтожена боевая машина РСЗО Т-122 "Sakarya" производства Турции.

Также за сутки уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Кроме того, ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области.