В Челябинской области бензин АИ-95 за восемь месяцев подорожал на 10%

В Челябинской области выросли цены на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, индекс потребительских цен на бензин марки АИ-92 в августе 2023 года к июлю 2023 года составил 103,2%, к декабрю 2022 года – 109,5%.

Бензин марки АИ-95 за восемь месяцев подорожал на 10%, за месяц – на 3,1%. Стоимость бензина марки АИ-98 за восемь месяцев увеличилась на 8,1%, за месяц – на 3,5%. Цена на дизельное топливо за восемь месяцев выросла на 2,8%, и на 3,5% за месяц.