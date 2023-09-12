В Нижнем Тагиле задержан известный автохам, напавший на полицейского

В Нижнем Тагиле "прославившемуся" в соцсетях автохаму грозит тюремный срок за нападение на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 7 сентября на автостоянке у одного из домов по проспекту Вагоностроителей. 21-летний ранее судимый молодой человек вступил в конфликт с другим жителем. Дело дошло до рукоприкладства. Это увидел местный участковый, который потребовал немедленно прекратить насилие. В ответ на это уралец переключил свою агрессию на силовика и стал наносить ему удары руками.

В дальнейшем агрессор был задержан. Ему предъявлено обвинение в нападении на представителя власти. Теперь тагильчанину грозит до пяти лет колонии.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в определенных кругах задержанный более известен как "Цыган". В конце августа он был осужден Дзержинским районным судом Нижнего Тагила за причастность к грабежу, связанному с хищением легкового автомобиля. Тогда суд признал его виновным и приговорил к году лишения свободы условно. Однако осужденный на путь исправления не встал.

"Кроме нарушений Уголовного кодекса на его счету также целая серия нарушений административного законодательства. Он неоднократно становился объектом обсуждения пользователей социальных сетей, где очевидцы выкладывали видео его грубых нарушений правил дорожного движения. Управляя "Приорой" в состоянии наркотического опьянения, не имея водительского удостоверения, он с легкостью выезжал на красный сигнал светофора и на встречку, подвергая опасности не только себя, но жизни других участников дорожного движения. Всего на его счету 13 эпизодов, в том числе за тонировку, езду без госномера на его машине и другие", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что до решения суда по факту нападения на сотрудника полиции задержанный отбывает арест на 15 суток за употребление наркотиков.