Польша сосредоточила на границе с Белоруссией 10 тысяч военных

Польша сосредоточила на границе с Белоруссией более 10 тысяч солдат. Об этом сообщил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, пишет "Интерфакс".

"Из этого числа 6 тысяч - в лагере, а 4 тысячи - непосредственно на границе", - уточнил он.

"Кроме этого - 5 тысяч пограничников и около тысячи полицейских", - добавил Вонсик.

В интервью Польскому радио он заявил, что на польско-белорусской границе "стало определенно спокойнее, но это не значит, что чего-то не может произойти».

Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". Литва сразу перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию также наметила новые планы охраны границы.

Напомним, главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Минска, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко назвал эти требования "необоснованными и глупыми".