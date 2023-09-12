В Тюмени "бесправный" водитель сбил мальчика-инвалида

В Тюмени водитель без удостоверения сбил 14-летнего подростка с инвалидностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня ночью, на 19 километре Салаирского тракта. Мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел посередине проезжей части, когда его сбил автомобиль "Toyota Mark 2". Пострадавший госпитализирован с травмой ноги.

Правоохранители установили, что за рулем автомобиля находился 22-летний водитель, который не имел прав на управление транспортом. На него составлены административные материалы за управление транспортом без водительского удостоверения, а также за незаконную тонировку. Автомобиль помещен на стоянку.