ВШЭ прогнозирует, что к 2030 году высшее образование потеряет актуальность

К 2030 году классическая модель получения высшего образования и последующей работы по специальности на протяжении жизни потеряет актуальность. Об этом говорится в совместном исследовании ВШЭ и ЮНЕСКО о тенденциях развития человеческого потенциала.

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Согласно прогнозам, после 2025 года численность студентов, выбирающих традиционное обучение в университете, сократится из-за появления альтернативных способов получения необходимых знаний и практических навыков. В пример приводятся западные корпорации, которые уже пересмотрели требования к кандидатам при трудоустройстве, исключив обязательное наличие диплома о высшем образовании для соискателей многих вакансий.

Также прогнозируется, что в ближайшие пять лет должны измениться 40% основных навыков работников, занятых в настоящее время. А в 20-летней перспективе для 90% рабочих мест обязательным требованием станет освоение базовых цифровых навыков. Уже к 2030 году технологическое развитие приведет к трансформации более 1 млрд рабочих мест в мире.

Кроме того, даются и такие прогнозы. Почти 2/3 нынешних восьмиклассников будут работать по профессиям, которые еще не существуют. А 50% работающих будут нуждаться в переподготовке в 2025 году.

Прогноз полностью соответствует западной идеологической концепции о необходимости обучения в течение всей жизни.