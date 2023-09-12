В Москве нашли два мужских обезглавленных тела

На улице Фестивальной в Москве нашли два обезглавленных мужских тела. Головы погибших лежали рядом.

Первое тело обнаружили рано утром в парке. На туловище, шее и голове мужчины были обнаружены колото-резаные ранения. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Позже в квартире жилого дома на этой же улице на севере столицы было найдено тело еще одного мужчины – также с отсеченной головой, сообщили в прокуратуре Москвы.

Сейчас следователи устанавливают личности обоих погибших и выясняют, есть ли связь между убийствами. По данным СМИ, обе жертвы были азиатской внешности.