Житель Челябинска повредил чужой автомобиль после конфликта на дороге

В Челябинске 34-летний местный житель повредил автомобиль незнакомого мужчины после конфликта на дороге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, житель Калининского района обнаружил на своем Hyundai Solaris, припаркованном у дома по Университетской Набережной, вмятины, разбитые фары. Кузов иномарки был облит краской.

После опроса очевидцев и свидетелей было установлено, что неизвестный мужчина прыгал на крыше автомобиля, облил его краской и разбил фары молотком.

Подозреваемого задержали. Им оказался не работающий местный житель. У него произошел конфликт с потерпевшим на дороге. После этого он выследил, где мужчина оставляет автомобиль, и через несколько дней повредил его. По данному факту возбуждено уголовное дело.