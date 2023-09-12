На Урале владелица собаки заплатит 50 тысяч рублей покусанному школьнику

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию с хозяйки собаки. Пес напал на ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в конце мая этого года в селе Лая Пригородного района: 10-летний мальчик гулял после школы с другом около местного водоема, где на него напала и покусала собака местной жительницы. Ребенка доставили в больницу с рваными ранами. Там ему оказали медпомощь и отпустили домой.

Прокуратура направила в Пригородный районный суд иск о взыскании с хозяйки агрессивного пса компенсации морального вреда мальчику и его матери. В итоге суд взыскал с владелицы животного 50 тысяч рублей в пользу школьника, а в пользу матери – 5 тысяч рублей.

Как добавили в ведомстве, также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ведется следствие.