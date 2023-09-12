Школу в нижегородском селе перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Школа в селе Большое Туманово Нижегородской области перешла на дистанционный формат обучения после вспышки кори в деревне Малое Туманово. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Такое решение приняли, чтобы избежать избыточной эмиграции из одного населенного пункта в другой. В самой школе достаточно хорошая привитость, поэтому оснований закрывать ее нет, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что вспышка кори зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области - заболели 93 человека. Они не были привиты против кори.

Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово. В этом населенном пункте зафиксировано основное число заболевших, там проживает цыганское население.