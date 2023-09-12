12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Крыму создан четырехдневный запас дизельного топлива

В Крыму создан четырехдневный запас дизельного топлива, до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на АЗС республики, пообещал глава региона Сергей Аксенов. Он добавил, что сейчас власти будут поддерживать фермеров, чтобы не допустить дефицита топлива в ходе полевых работы.

"Кроме того, направлен ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо в Крыму", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Тему с ценами на топливо в Крыму сегодня поднимали на Восточном экономическом форуме, в котором участвовал Владимир Путин. По его словам, правительство занимается ситуацией, "достигнута договоренность с производителями для стабилизации ситуации".

Теги: крым, топливо, дизель, цены, владимир путин


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