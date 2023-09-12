12 Сентября 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд отменил план реструктуризации долгов сына экс-губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Уральского округа отменил определение Арбитражного суда Челябинской области, утвердившего план реструктуризации долгов сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александра Дубровского, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение", - говорится в материалах дела.

Кассационную жалобу подал кредитор ООО "Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование".

Напомним, в январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом. Он сам подал заявление, просил признать его банкротом, ввести процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего. Сумма исковых требований составляла 274,1 млн рублей. В марте Арбитражный суд Челябинской области утвердил план реструктуризации долгов сына экс-губернатора региона. Первый платеж в сумме 1 млн рублей необходимо произвести до 9 июня текущего года, по 5 млн рублей нужно заплатить до 8 сентября и 8 декабря текущего года. Четвертый платеж в размере 10,9 млн рублей нужно внести до 11 марта 2024 года.

Теги: Борис Дубровский, Александр Дубровский, суд, банкротство,


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