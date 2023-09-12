12 Сентября 2023
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Экономика Дальневосточный ФО
Фото: Накануне.RU

Дальневосточная ипотека будет расширена

Дальневосточная ипотека будет расширена.

Лимит кредита по этой льготной ипотеке увеличат с 6 до 9 млн руб. Также ее распространят на всех (вне зависимости от возраста и семейного положения) работников дальневосточных предприятий ОПК, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Ранее программа кредитования под 2% была расширена на учителей и врачей без зависимости от возраста и семейного положения. По умолчанию такая ипотека доступна жителям региона в возрасте до 36 лет, состоящим в браке.

О необходимости расширения условий ипотеки накануне говорил замминистра развития Дальнего Востока Гаджимагомед Гусейнов. По его словам, лимит в 6 млн руб. был установлен в 2019 году, тогда на эту сумму можно было купить до 96 кв. метров, сейчас – только 56 кв. метров.

При этом Путин на пленарном заседании ВЭФ согласился с финансовым блоком правительства и Центральным банком России, которые видят "определенные риски для экономики из-за льготной ипотеки", но такие риски "перегрева" рынка, по его мнению, купируются.

Теги: дальневосточная ипотека, владимир путин, опк


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