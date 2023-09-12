Выборы главы Тюменской области показали, что в Югре выстроена сверхэффективная выборная машина

В Югре подвели итоги выборов губернатора Тюменской области. Кандидат Александр Моор показал в автономном округе рекордный результат. На избирательные участки пришли 40,5% жителей округа, 76,13% отдали голоса в пользу действующего главы соседнего региона. Эксперты отмечают, что достигнутый результат является главным свидетельством того, что в Югре создана сверхэффективная выборная машина, а также хороший задел на президентские выборы. Подробнее – в нашем материале.

10 сентября 40,5% избирателей Югры приняли участие в голосовании на выборах губернатора Тюменской области, 712 депутатов местного уровня, 41 главы городских и сельских поселений. Прошедшую избирательную кампанию отличал высокий уровень технологичности. На всех избирательных участках применялись технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR-кода. На 257 избирательных участках были установлены системы видеонаблюдения. На 178 применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней, позволяющие подсчитывать бюллетени в автоматическом режиме. Губернатор Югры Наталья Комарова поблагодарила жителей региона за участие в голосовании.

"Команда управленцев обновилась почти наполовину. Уважаемые земляки, Команда Югры! Благодарю вас за неравнодушие. На избирательных участках работали более 2 тыс. общественных наблюдателей. Спасибо вам, членам участковых избирательных комиссий, волонтерам, журналистам. Работаем дальше. Наша цель — добиваться лидерства в главном: в качестве жизни людей", - написала Комарова на своей странице "ВКонтакте".

По мнению экспертов, югорский штаб изначально выбрал верную стратегию, которая основывалась на поддержке Моора со стороны "Команды Югры". Ее лидером является губернатор Наталья Комарова. Общественный контроль за соблюдением избирательных прав обеспечил корпус наблюдателей от общественной палаты Югры и мониторинговой группы уполномоченного по правам человека.

Директор АНО "Институт избирательных технологий" Евгений Сучков полагает, что результат выборов для кого-то может показаться неожиданным, но он достаточно объективен. Здесь сложились сплочение в нынешних обстоятельствах всего российского общества вокруг центральной власти, грамотно проведенная избирательная кампания с опорой на "Команду Югры", активное участие в кампании самого Александра Моора и его поддержка губернатором Натальей Комаровой.

"Добавлю также, что результат кампании вполне соответствует прогнозам таких уважаемых социологических служб как ВЦИОМ и ФОМ", - полагает Сучков.

Политолог, основатель сервиса для оценки репутации Pravdaserm Борис Григорьев отметил, что Моор уже "прокачался" за предыдущий срок: у него высокие узнаваемость и рейтинг, при этом низкий антирейтинг.

"Моор демонстрировал планомерное развитие области и Тюмени — сегодня это один из самых комфортных и успешных городов страны. Жители Югры об этом знают, часто посещают Тюмень для отдыха. Моор и его команда не были замечены в громких скандалах. Он открыт для людей, это импонирует, вызывает доверие. Плюс, с ним своим рейтингом поделилась губернатор Югры Наталья Комарова", — уверен Борис Григорьев.

По его словам, Моор вел качественную, активную избирательную кампанию. Одними из ключевых тем его кампании были семейные ценности, развитие региона, взаимовыручка.

"Вообще, консолидация вокруг власти и СВО — это главный тренд ЕДГ-2023 в России", — сказал Григорьев.

Социологические опросы демонстрировали в целом положительное отношение югорчан к политическому образу Александра Моора, однако без ответа оставался ключевой вопрос – какое отношение к Югре имеет губернатор соседнего региона? Исходя из этого избирательный штаб в ХМАО настоял на использовании бренда "Команда Югры" и отождествлении Александра Моора с успехами политической команды губернатора Натальи Комаровой. Таким образом, глава автономного округа поделилась с кандидатом своими авторитетом и рейтингом, что в совокупности с высоким уровнем общественно-политической устойчивости в регионе, определило итоги голосования.

По высказанному в разговоре с Накануне.RU мнению президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, к высокому результату привело то, что во время избирательной кампании было организовано отождествление успехов Тюменской области с успехами Югры. Итог – лучший результат голосования за всю историю выборов губернатора Тюменской области. Минченко напомнил, что в 2018 г. Моор получил в Югре 44% голосов, а в 2023 г. – 76,13%.

"Думаю, это связано с тем, что активно включилась команда губернатора Югры. Проведена огромная организационная и информационная работа. Это – хороший задел на президентские выборы. Организационно могут быть достигнуты высокая явка и результат", - считает Минченко.