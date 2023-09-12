12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюменскую гордуму вошли девять новых депутатов

В Тюменскую городскую думу по итогам голосования избрались 36 кандидатов. 10 - по партийным спискам, 26 - по одномандатным округам. Большинство из них, а именно - 17 человек - уже действующие депутаты, в основном, представляющие "Единую Россию". Они продолжат свою работу уже в новом, восьмом составе думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в думу проходит Юрий Коновалов - избирался депутатом Тюменской городской думы всех семи (а теперь и восьми) созывов. Полномочия депутата осуществляет на непостоянной основе. С 2005 года - член партии "Единая Россия". Еще один из старейших парламентариев - бизнесмен Александр Захаров. Депутат гордумы с 1997 года - всех созывов, кроме первого.

Останется работать в думе и главный инженер ТДСК Дмитрий Антипов. Является депутатом с 2018 года. Кроме того, депутатом-старожилом является заведующая детского сада №50 Екатерина Вешкурцева. Полномочия депутата она исполняет с 2013 года. Дважды избирался и гендиректор "Завод Тюменьремдормаш" Алексей Рагозин, ректор ТюмГУ Иван Романчук является депутатом с 2018 года, а гендиректор фитнес-центра "Фитберри" Наталья Проскурякова в гордуме — с 2013 года.

Кроме того, среди "старичков" депутат, избравшийся впервые в 2008 году, вице-президент "Автограда" Николай Моисеев, ректор Аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко (избралась в 2018 году), также, как и директор спортивной школы "Прибой" Александр Яковлев, и главврач в госпиталя для ветеранов войн Наталья Путина. Директор "Имущественной казны Тобольска" Алексей Чирков и президент фонда поддержки спорта Андрей Потапов в гордуме с 2013 года, депутаты-бизнесмены Александр Григорьев и Дмитрий Елагин - становятся парламентариями второй созыв подряд.

Также в списках депутатов парламентарии, избравшиеся в думу в результате довыборов - заместитель председателя профсоюзного комитета "Мостострой-11" Андрей Голоус и руководитель службы экстренной и неотложной помощи — врач-хирург в ОКБ №2 Антон Терехин. В городской думе парламентарии работают с 2021 года.

Новички: глава тюменского филиала застройщика "Брусника" Виктор Корчагин, руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии Единой России" Владимир Сбитнев, директор школы № 43 Дмитрий Бородин, директор "Строительного управления" Иван Худяков, "справедливоросс", бывший депутат Тюменской областной думы Сергей Морев, советник генерального директора "Запсибгазпром-Газификация" Георгий Муратов, гендиректор "Завода железобетонных изделий - 3" Александр Соловьев, директор дома культуры "Поиск" Вадим Долгих, генеральный директор медиахолдинга "Сибинформбюро" Павел Девайкин.

Добавим, что по окончательным итогам подсчета голосов, партия "Новые люди" и "Партия пенсионеров" не преодолели 5% барьер на выборах в гордуму. "Единая Россия" на выборах депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва получает 46,24% голосов после обработки 100% протоколов. ЛДПР набирает 16,29% голосов избирателей, КПРФ - 15,81%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,29%, "Коммунисты России" - 3,88%. "Новые люди" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получают 4,71% и 4,08% голосов соответственно.

Теги: депутаты, тюменская городская дума, выборы, голосование, итоги


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