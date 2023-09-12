Журналист газеты "Черновик" получил 17 лет за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд вынес приговор редактору отдела религии дагестанской газеты дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву. Ему вменяли финансирование терроризма.

Он наказан 17 годами колонии, пишет РИА Новости. Два других фигуранта этого же дела получили 17 с половиной и 18 лет колонии.

По данным следствия, Гаджиев опубликовал ряд статей, в которых призывал вносить средства в созданные фигурантами якобы благотворительные фонды, а также пытался "воздействовать на сознание людей", чтобы вовлечь их в деятельности террористической организации. На счета созданных фондов поступило не менее 68 млн руб., $200 тыс. и 48 тыс. турецких лир.

Напомним, ранее редакция издания назвала обвинение "абсурдным".

"Чтобы было понятно широкому кругу читателей, знающему о Дагестане только из выпуска новостей, объясним, что такое обвинение в финансировании терроризма на Северном Кавказе. Это примерно то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве", - говорится в заявлении.