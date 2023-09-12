Екатеринбуржец, застреливший человека у железнодорожного вокзала, предстанет перед судом

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за совершение убийства возле железнодорожного вокзала.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в начале мая 2023 года: вечером обвиняемый, взяв с собой оружие, прибыл на автомобиле к площади им. Уральского добровольческого танкового корпуса у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Там у него была запланирована встреча с потерпевшим.

Когда они встретились, злоумышленник произвел выстрел из пистолета в правое бедро своего оппонента. В результате раненый человек скончался. В дальнейшем стрелок был задержан.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд уральской столицы.