Никто не мешает критиковать власть здесь, в России, - Путин

Владимир Путин прокомментировал критику россиян, не согласных с его действиями, в том числе с проведением СВО. Президент России считает, что все они имеют возможность высказываться и в России, не уезжая.

Так, Путин высказался о словах сооснователя Яндекса Аркадия Воложа – бизнесмен, живущий сейчас в Израиле высказался против действий российских властей.

"Да, можно себе представить, что человек не согласен с тем, что делают сегодняшние власти. Имеет ли он право на то, чтобы высказать свою позицию? Конечно. И здесь тоже существует много нюансов. Правда? Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать, и тем самым наносить ущерб своей стране. Можно вести себя по-другому, здесь много нюансов", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Примерно 160-170 деятелей культуры, не согласных с политикой властей, уехали за рубеж. Ну, можно быть несогласным и здесь. И говорить об этом. Никто же не запрещает. Это связано еще и с материальными вещами: накупили там домов, квартир за границей. Есть и такие, которые искренне не согласны с тем, что российское государство делает", - добавил Путин.

Он считает, что "уехавшие деятели культуры пусть лучше за рубежом работают, чем здесь "капают на мозги" и продвигают нетрадиционные ценности".

Также Путин заявил, что "никто не закрывал уехавшим из России дорогу назад".