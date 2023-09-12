Мазутная яма загорелась на территории завода в Башкирии

Мазутная яма на площади 300 квадратных метров загорелась на территории завода в Салавате (Башкирия).

Как сообщает ГУМЧС по региону, огонь вспыхнул на предприятии "Битум" по производству нефтяного дорожного битума.

Пострадавших нет. На данный момент пожар локализован.

На прошлой неделе в Москве произошел пожар на заводе "Салют", где производят, в том числе, военное оборудование. Возгорание в здании на улице Плеханова началось в вентиляционной камере склада микро-электроники.