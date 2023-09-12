Китай заявил о плане развития "метавселенных"

Министерство промышленности и информационных технологий КНР заявило о трехлетнем плане мероприятий по "содействию инновационному развитию своей индустрии метавселенной".

План включает разработку продвинутых технологий "метавселенных" и индустриальных систем для ускоренного роста этого сектора экономики в 2023-2025 гг. К 2025 г. должен быть совершен прорыв в этой области, а "метавселенные" – стать центром роста цифровой экономики. Ставится цель развить три-пять компаний, связанных с "метавселенной", с глобальным влиянием, и столько же промышленных кластеров.

Сначала китайские власти отнеслись к идее "метавселенных" прохладно, но позже поменяли отношение. Был создан комитет по "метавселенной" (Metaverse Industry Committee) при контролируемой государством организации – China Mobile Communications Association.

В 2022 году Оксфордский словарь назвал слово "метавселенная" вторым по популярности словом года.