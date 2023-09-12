12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Китай заявил о плане развития "метавселенных"

Министерство промышленности и информационных технологий КНР заявило о трехлетнем плане мероприятий по "содействию инновационному развитию своей индустрии метавселенной".

План включает разработку продвинутых технологий "метавселенных" и индустриальных систем для ускоренного роста этого сектора экономики в 2023-2025 гг. К 2025 г. должен быть совершен прорыв в этой области, а "метавселенные" – стать центром роста цифровой экономики. Ставится цель развить три-пять компаний, связанных с "метавселенной", с глобальным влиянием, и столько же промышленных кластеров.

Сначала китайские власти отнеслись к идее "метавселенных" прохладно, но позже поменяли отношение. Был создан комитет по "метавселенной" (Metaverse Industry Committee) при контролируемой государством организации – China Mobile Communications Association.

В 2022 году Оксфордский словарь назвал слово "метавселенная" вторым по популярности словом года.

Теги: Китай, метавселенная


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