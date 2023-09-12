ВС разрешил не оплачивать услуги адвоката при отказе от него

Если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от адвоката, но он не был удовлетворен, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета. Такое определение вынес Верховный Суд РФ.

Осужденный за два незаконных сбыта наркотиков и оспаривал взыскание с него процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, назначенной органами предварительного расследования. Ранее он отказался от них, но та все равно осуществляла его защиту при проведении следственных действий. Она обратилась с заявлением об оплате ей вознаграждения в сумме почти 16 тысяч рублей за 9 рабочих дней участия на предварительном следствии в 15 следственных действиях.

Верховный Суд, сославшись, на ч. 4 ст. 132 УПК РФ, определил, что прав обвиняемый: если адвокат участвовал в уголовном деле по назначению вопреки просьбе обвиняемного, то расходы ему возмещаются за счет средств федерального бюджета, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.



