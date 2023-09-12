Глава Следственного комитета России заинтересовался ночным клубом в Нижневартовске

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ночным клубом, нарушающим права жителей Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В соцсетях люди жаловались на то, что посетители ночного клуба, расположенного рядом с их домом, постоянно нарушают режим тишины и покоя. Кроме того, граждане жалуются, что администрация города и правоохранительные органы бездействуют, на эту ситуацию не реагируют.

В Югре следователи начали проверку по статье "Халатность".

Михаилу Мокшину поручено представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.