На Южном Урале дети повредили железнодорожный светофор на станции

В Челябинской области два первоклассника разбили железнодорожный светофор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на железнодорожной станции Электростанция. На маневровом светофоре, предназначенном для обеспечения безопасности движения составов, были разбиты линзы синего и белого огня.

Это сделали два друга, которые проживают недалеко от станции и учатся в местной школе.

С мальчиками и их родителями провели беседу, разъяснив, что вмешательство в работу железнодорожного оборудования ставит под угрозу безопасность движения как грузовых, так и пассажирских поездов. В отношении родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.