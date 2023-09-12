Родительская палата обратилась к Толстому в связи с разрушением образования

Союз "Родительская палата" подготовил обращение заместителю председателя Госдумы Петру Толстому в связи с продолжающимся разрушением системы образования.

Родители и учителя отмечают постоянное снижение уровня предметных знаний и культурного развития школьников и выпускников. При этом Национальная доктрина об образовании в России до 2025 года была упразднена в 2014 году премьером Дмитрием Медведевым.

"С этого момента цели образования, методы обучения, объём знаний стали формулировать и внедрять в общественное сознание и практику образования группы, реализующие свои интересы путем влияния на образование", - говорится в обращении.

Отсутствие программного документа, определяющего суверенную систему образования, дает возможность Минпросвещения и Рособрнадзору продолжать системно следовать и внедрять положения глобального проекта ЮНЕСКО "Образование-2030" в интересах глобальных игроков. За прошедший год положительных изменений в образовательной политике не произошло. Сильно влияние теневого сектора на образовательную политику.

"Просим Вас инициировать системную работу по немедленному купированию разрушительных изменений системы общего образования и положить начало возрождению и развитию российской системы народного просвещения, образования и науки", - просит Родительская палата, перечисляя около десятка конкретных просьб.

Ранее Толстой поддержал необходимость возвращения идеологического документа об образовании в РФ.