В России "не гребут" иноагентов – Путин

Владимир Путин не считает, что в России есть значительные ограничения для иноагентов, которые могли бы помешать им жить и работать. По его словам, в России "не гребут" иноагентов.

"Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что "все, кто хотят критиковать политику страны, могут делать это, не выезжая за рубеж".

"Есть такие, кто искренне не согласны с тем, что делает российское государство, власти российские. Но, повторю, никто же не мешает им критиковать, будучи здесь. Но они предпочли уехать, это их решение", — добавил Путин.

Также президент считает, что "наш закон [об иноагентах] - почти калька с США, но только гуманнее".