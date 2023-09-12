Mash: Основная причина ЧП с A320 - действия второго пилота

Одна из основных причин аварийной посадки Airbus A320 "Уральских авиалиний" — действия второго пилота, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, он был уверен, что запасов топлива хватит на 46 минут, но уже через 22 минуты экипажу пришлось идти на посадку с пустыми баками.

Канал информирует, что, подлетая к Омску, капитан судна доложил о неисправности гидравлической системы шасси, из-за чего ее пришлось выпускать вручную. Из-за слишком короткой ВПП в аэропорту Омска было принято решение отправиться в Новосибирск. При этом поднять шасси обратно возможности уже не было. Все это время топливо расходовалось почти вдвое быстрее, также полностью вытекла жидкость из зеленой гидросистемы. В результате долететь до соседней авиагавани не вышло.

Mash отмечает, что показания бортового компьютера по остаткам запасов было необходимо пересчитать вручную на калькуляторе с учетом увеличившегося расхода

Аварийную посадку A320 расследует Росавиация. Как сообщалось, на время расследования экипаж будет отстранен от работы, сотрудники, посадившие самолет с отказавшей гидравликой, будут писать объяснительные. Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов поручился, что самолет был полностью исправен и, как и все другие борта, проходил техобслуживание.

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто серьезно не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).