За полгода на службу по контракту записалось 270 тысяч россиян – Путин

За последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в армии 270 тыс. человек, ежедневно записываются по 1-,15 тыс. человек, заявил Владимир Путин.

"Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за Родину, все равно идут сознательно и добровольно", - заявил президент России во время Восточного экономического форума. Он добавил: "Наши солдаты, герои, которые воюют на передке, они знают, кого защищают, мы защищаем наших людей".

Он не озвучил потери российской стороны.