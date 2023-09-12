12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Потери ВСУ при контрнаступлении составили более 71 тысячи человек – Путин

Потери ВСУ с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, сообщил Владимир Путин. По его данным, Украина потеряла за этот период также 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. О российских потерях президент РФ не сообщил.

"Иногда складывается впечатление, что это не их люди, когда они их кидают в бой", - прокомментировал Путин действия украинского руководства, выступая на Восточном экономическом форуме.

Путин все еще не видит возможности для переговоров. "Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ Зеленского о запрете переговоров", - заявил президент России.

В одностороннем же порядке РФ прекращать военные действия не будет. "Как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что западные поставки самолетов F-16 на Украину ничего не изменят, это затянет конфликт. "Поставки кассетных боеприпасов Украине ничего не поменяли на поле боя", - сказал президент.

Также президент сообщил о задержании диверсантов: "Пойманные украинские диверсанты, которые должны были подорвать линию электропередачи на территории России, на допросе признались, что их готовили инструкторы из Великобритании".

Теги: всу, контрнаступление, потери, владимир путин


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