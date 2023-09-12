Скуратов рассказал о выкупе лизинговых Airbus: Осталось три комиссии

"Уральские авиалинии" выкупают из лизинга самолеты Airbus, которые летают в парке компании. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов рассказал, как проходит процедура выкупа техники.

"Нам ещё нужно пройти три комиссии. Мы их уже с десяток прошли, ещё три надо. Но это всё идёт в плановом порядке. Я думаю, что в этом месяце мы должны их (комиссии) пройти. Дело идёт к завершению", - отметил он.

По его словам, сумма за все 52 лизинговых самолёта около 900 миллионов долларов. Сейчас компания выкупает 19 бортов. Часть платы вносят "Уральские авиалинии", часть государство даёт в качестве долгосрочного кредита на 15 лет. "Активную позицию в этом вопросе занял министр транспорта РФ, который всячески нам помогает в этом вопросе", - поделился Скуратов.

Он посетовал, что контакты с Airbus и Boeing сейчас прерваны. "У нас были очень добрые взаимоотношения, и мы много лет эксплуатируем западные самолёты. И мы, смею думать, одна из лучших авиакомпаний в России по эксплуатации этих самолётов, но, к сожалению, вот так", - рассказал Скуратов. "Уральские авиалинии" с Airbus построили оборудованный ангарный комплекс для обслуживания самолетов этой компании. Теперь в планах построить аналогичный для российских бортов.

"Мы сделали большую заявку на эксплуатацию российских самолётов МС -21. Свыше 40 самолётов. Это будет где-то 2028 год и дальше. Мы будем эксплуатировать российские самолёты, они по характеристикам аналогичны самолёту Airbus. Сейчас вместе с губернатором Свердловской области отрабатываются варианты по выделению куска земли для строительства ещё одного ангарного комплекса уже под МС-21. Мы готовы профинансировать это. Это достаточно трудоёмко, это большие финансовые затраты, но мы понимаем, что деньги, вложенные в землю - это безопасность полетов", - подчеркнул Сергей Скуратов.

По его словам, объем инвестиций составляет около 7 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируют через 2,5 года.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" готова выкупить часть из 52 своих Airbus. США и Евросоюз разрешили авиакомпании выкупить 19 самолетов. Также сообщалось, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".