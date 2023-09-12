Скуратов рассказал о выкупе лизинговых Airbus: Осталось три комиссии

12 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Свердловская область В России
Фото:Накануне.RU

Скуратов рассказал о выкупе лизинговых Airbus: Осталось три комиссии

"Уральские авиалинии" выкупают из лизинга самолеты Airbus, которые летают в парке компании. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов рассказал, как проходит процедура выкупа техники.

"Нам ещё нужно пройти три комиссии. Мы их уже с десяток прошли, ещё три надо. Но это всё идёт в плановом порядке. Я думаю, что в этом месяце мы должны их (комиссии) пройти. Дело идёт к завершению", - отметил он.

По его словам, сумма за все 52 лизинговых самолёта около 900 миллионов долларов. Сейчас компания выкупает 19 бортов. Часть платы вносят "Уральские авиалинии", часть государство даёт в качестве долгосрочного кредита на 15 лет. "Активную позицию в этом вопросе занял министр транспорта РФ, который всячески нам помогает в этом вопросе", - поделился Скуратов.

Он посетовал, что контакты с Airbus и Boeing сейчас прерваны. "У нас были очень добрые взаимоотношения, и мы много лет эксплуатируем западные самолёты. И мы, смею думать, одна из лучших авиакомпаний в России по эксплуатации этих самолётов, но, к сожалению, вот так", - рассказал Скуратов. "Уральские авиалинии" с Airbus построили оборудованный ангарный комплекс для обслуживания самолетов этой компании. Теперь в планах построить аналогичный для российских бортов.

"Мы сделали большую заявку на эксплуатацию российских самолётов МС -21. Свыше 40 самолётов. Это будет где-то 2028 год и дальше. Мы будем эксплуатировать российские самолёты, они по характеристикам аналогичны самолёту Airbus. Сейчас вместе с губернатором Свердловской области отрабатываются варианты по выделению куска земли для строительства ещё одного ангарного комплекса уже под МС-21. Мы готовы профинансировать это. Это достаточно трудоёмко, это большие финансовые затраты, но мы понимаем, что деньги, вложенные в землю - это безопасность полетов", - подчеркнул Сергей Скуратов.

По его словам, объем инвестиций составляет около 7 млрд руб. Ввести объект в эксплуатацию планируют через 2,5 года.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" готова выкупить часть из 52 своих Airbus. США и Евросоюз разрешили авиакомпании выкупить 19 самолетов. Также сообщалось, что компания сделала заявку на приобретение в лизинг 38 самолетов МС-21. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".

Теги: Airbus, уральские авиалинии, комиссии, лизинг, выкуп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети