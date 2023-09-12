12 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жительницу Челябинской области через суд обязали вернуть материнский капитал

В Челябинской области женщину через суд обязали вернуть государству незаконно израсходованные средства материнского капитала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2016 году жительница Еманжелинска после рождения второго ребенка за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом на территории Красноармейского района, право собственности на который оформила только на себя. Доли детям не были выделены. в 2017 году дом продали, но новое жилье не купили.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с женщины денежных средств в сумме 453 тыс. рублей, выданных пенсионным органом на улучшение жилищных условий.

Теги: материнский капитал, суд,


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