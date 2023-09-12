12 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Посол: Индия не платит за российскую нефть рупиями уже 18 месяцев

Индия платит за поставки российской нефти исключительно в твердой валюте, заявил посол страны в России Паван Капур на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В российских СМИ были сообщения, в которых утверждается, что в Индии аккумулированы огромные объемы рупий в связи с покупкой Индией нефти за рупии. Я хочу внести ясность — это не так", - сказал посол.

"За последние 18 месяцев, в которые мы купили так много нефти, мы не сделали ни одного платежа за эту нефть в рупиях. Все они были сделаны в твердых валютах", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом Капур подчеркнул, что в торговле двух стран действительно наблюдается дисбаланс в пользу России и именно он является причиной "застревания" рупий.

В конце августа председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов признал одним из факторов ослабления рубля тот факт, что Россия не может вернуть из Индии зависшие рупии.

В колонке для РБК он написал, что Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. РФ нечего покупать в Индии, но страна не может и вернуть эти рупии, поскольку рупия — неконвертируемая валюта.

Общей суммы зависших денег Задорнов не называет. Reuters утверждало, что речь идет о $39 млрд. Проблема существует с прошлого года и уже приняла колоссальные масштабы: в пересчете по курсу сумма зависших рупий составляет примерно 3,6 трлн руб. Вывод рупий из Индии заблокирован местным регулированием: индийский ЦБ запрещает оборот своей валюты за пределами страны.

Теги: индия, нефть, рупии


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