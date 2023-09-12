12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"У нас же не рабовладельческий строй": Путин рассказал, почему ушел Кудрин

Владимир Путин рассказал, почему разрешил Алексею Кудрину покинуть пост главы Счетной палаты России и уйти работать в Яндекс.

"У нас же не рабовладельческий строй", - сказал президент России, комментируя желание Кудрина перейти на работу в частный бизнес.

По мнению Путина, Счетная палата "работает ритмично" несмотря на уход Кудрина. "Кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен, он не влияет на работу организации", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он также прокомментировал действия сооснователя Яндекса Аркадия Воложа. Ранее тот постарался дистанцироваться от России, в своей автобиографии указал, что является израильским бизнесменом с казахстанскими корнями, про работу в РФ ничего не сказал. "Дай Бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране", - полагает российский президент.

Ранее в СМИ озвучивалась версия, что Кудрин ушел работать в Яндекс по согласованию с Путиным. И что именно Кудрину, якобы, было поручено провести так называемую "сделку" по разделу активов компании: российские бы были проданы инвесторам внутри страны, часть бизнеса (преимущественно заграничная) осталась бы за Воложем.

Теги: владимир путин, яндекс, алексей кудрин, аркадий волож


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