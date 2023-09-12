На Урале главу строительной компании оштрафовали за затянувшийся ремонт больницы

На Среднем Урале директор компании-подрядчика привлечен к ответственности за задержку ремонта больницы. Ему назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле 2022 года Нижнесалдинская центральная городская больница в рамках национального проекта "Здравоохранение" заключила контракт со строительной компанией по капитальному ремонту здания больницы. Срок исполнения работ был установлен до 28 апреля 2023 года. Однако ремонт затянулся и к этой дате завершен не был.

В отношении главы компании-подрядчика возбудили административное дело. В итоге директору строительной организации назначен штраф в размере 248 тысяч рублей.

Как добавили в прокуратуре, на сегодняшний день все работы по капремонту здания больницы выполнены в полном объеме.