Чубайс удрал, - Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал отъезд из страны Анатолия Чубайса и ситуацию в Роснано – венчурном фонде, который Чубайс возглавлял много лет. Аудит компании после ухода Чубайса показал, что она находится в банкротном состоянии.

"В Роснано большая дыра финансовая, да, большая, но не буду называть цифр", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Про самого же Чубайса президент добавил: "Чубайс где-то прячется. Зачем он это делает? Удрал. Чубайс в Израиле даже перешел на нелегальное положение, нафига ему это нужно, я не знаю".