12 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Компенсация за испуг". Директор "Уральских авиалиний" рассказал о "чуде в поле 2.0"

Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов высказал мнение авиакомпании об очередной чудесной посадке в поле. По его словам, все самолеты компании исправны, а пилоты и экипажи - профессиональны. Также он рассказал, что ждет пассажиров спасшегося рейса, команду самолета и сам борт.

Так, по словам Скуратова, каждый пассажир получит страховую выплату в 100 тысяч рублей. Такая договоренность достигнута с "Альфа-страхование". Директор авиакомпании назвал это "компенсацией за испуг". Также компенсацию получит владелец поля.

Экипаж будет отстранен от полетов на время расследования, сотрудники, посадившие самолет с отказавшей гидравликой без единого пострадавшего будут писать объяснительные. О госнаградах говорить рано, считает Скуратов, нужно дождаться завершения расследования. Глава компании отметил, что в "Уральских авиалиниях" предъявляются высокие требования к летчикам, конкурс на пилотское кресло в "УА" - 12 человек на место.

Сергей Белов(2023)|Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Самолет может быть восстановлен, заявил Скуратов. На его эвакуацию с поля потребуется около месяца. "Самолёт внешне не поврежден, но его будем проверять", - сказал он. По его мнению, следы копоти, которые видны на фюзеляже на фото - это грязь, брызнувшая из-под колес при посадке. Открытого огня в самолете и около него не было.

Самолет "Уральских авиалиний" сел в поле(2023)|Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Скуратов поручился, что самолёт был полностью исправен и, как и все другие борта, проходил техобслуживание. "Мы никогда не допустим в эксплуатацию неправильных запчастей. Все элементы, которые летают в наших самолётах, сертифицированы. Я отвечаю за это головой", - подчеркнул он.

По его сведениям, именно этот самолёт никогда раньше серьёзно не ломался, разве что по мелочи, типа кресло внутри салона. "Самолёту 15 лет, и примерно столько же его эксплуатируют "Уральские авиалинии". То есть никаких предпосылок к поломке не было, самолёт проходил техобслуживание перед вылетом, как и все остальные", - подчеркнул глава авиакомпании.

Скуратов посетовал, что летная программа будет порезана из-за выпавшего борта. "Успокаивает, что мы ушли на зимний сезон и будет поменьше рейсов, поэтому, я думаю, мы справимся с этой ситуацией", - отметил он.

Самолет "Уральских авиалиний" сел в поле(2023)|Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Глава авиакомпании объяснил причину инцидента - отказала зеленая гидравлика. Для преодоления расстояния было достаточно топлива, однако из-за отказа зелёной гидросистемы, пилот посчитал, что топлива не хватит для посадки даже в ближайшем аэропорту. В связи с этим он принял решение о посадке в поле. Не дотянул до аэропорта 120 миль, отметил Скуратов.

Скуратов считает, что чудесные посадки должны повысить доверие пассажиров к авиакомпании. "Не так часто это делается, да ещё и с таким мастерством. Посадок с отказавшим двигателем всего 2-3 в мире, и одна из них у нас на кукурузе. Поэтому это только говорит о мастерстве пилотов и ответственности компании. Я думаю, это, наоборот, привлечёт пассажиров. Надо быть уверенным в том, с кем ты летишь. А мы умеем готовить пилотов - это точно", - заявил он.

Теги: сергей скуратов, чудо в поле, компенсация за испуг


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