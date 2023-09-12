Власти Прикамья могут расторгнуть договор концессии по Чусовскому мосту

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью "Комсомольской Правде" заявил о готовности властей расторгнуть концессию по Чусовскому мосту.

Объект достроен, однако там до сих пор не готовы развязки, потому многие жители края жалуются на скопление пробок. Глава региона напомнил, что строительство моста в 2020 году фактически не велось, поскольку конфигурация концессии была неправильной и убыточной для региона. Была проведена большая юридическая работа по перестройке концессии, что дало импульс строительству в 2021-2022 г.

"Сейчас подрядчик испытывает определенные сложности, там меняется управленческая команда, и стройка фактически заморожена. Нас это абсолютно не устраивает. Ведется непростая работа. Мы готовы на любые варианты развития событий. Первый – расторжение концессии и достройка самостоятельно. Это сейчас самая приоритетная "версия": тогда мост будет бесплатным. Второй – подрядчик исполняет все свои обязательства. Третий - край получает концессионную компанию и достраивает этот объект. Но объект в любом случае будет достроен", - заявил глава региона.

Концессия по строительству моста была заключена в 2017 г. с "Пермской концессионной компанией". Генподрядчиком стало предприятие "Стройтрансгаз". По соглашению рядом со старым мостом, должны были возвести еще один, а старый - отремонтировать, после чего движение по новому мосту стало бы платным.

Новый мост сдали в конце декабря 2022 года, однако реконструкция старого моста забуксовала. В конце августа стало известно о намерении властей добиваться штрафов для концессионера из-за срыва сроков строительства.