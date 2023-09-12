"Был вынужден": Путин поддержал Центробанк в увеличении ключевой ставки

Владимир Путин поддержал руководство Центрального банка России, которое в августе подняло ключевую ставку с 8,5% до 12%.

"Рост ключевой ставки сдерживает экономику, но зато снижает инфляцию, все нужно делать своевременно. <…> ЦБ вынужден был поднять ключевую ставку до 12%", - сказал президент в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Не думаю, что есть непреодолимые проблемы и сложности [с курсом рубля]", - отметил Путин. Он добавил, что "резких движений" в виде административного воздействия на валютный рынок не будет, а все влияющие на рынок факторы президент назвал "управляемыми".

Отметим, что уже в эту пятницу состоится очередное заседание совета директоров Центрального банка России. Аналитики ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки.