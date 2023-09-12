12 Сентября 2023
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Фото:hctraktor.org

Главный тренер челябинского "Трактора" покинул состав совета директоров клуба

В Челябинске главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин вышел из состава совета директоров хоккейного клуба.

Решение было принято на очередном заседании общего собрания и Совета директоров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК, он был выведен из совета директоров по собственной инициативе.

"Обоюдное решение сторон обусловлено тем, что на данном этапе фокус внимания главного тренера должен быть полностью сосредоточен на спортивной части и достижении результата в КХЛ", - отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, Анвар Гатиятулин был назначен главным тренером в мае 2020 года. На второй год работы в клубе он привел "черно-белых" к бронзовым медалям Чемпионата КХЛ. В июне 2022 года ХК "Трактор" продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным до конца сезона 2023/2024.

Теги: Анвар Гатиятулин, Трактор,


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