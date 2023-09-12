Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов — Путин

Владимир Путин считает, что "изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы". При этом он отметил, что без резервов, замороженных на Западе в рамках санкций, Россия проживет: "Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов".

"Дело не в этих 300 миллиардах. Дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле. Негативные последствия неизбежно наступят для них", - сказал Путин о западных странах, выступая на Восточном экономическом форуме.