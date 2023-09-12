12 Сентября 2023
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Фото: Прокуратура Пермского края

Росприроднадзор выявил превышение ПДК по содержанию нефтепродуктов в Каме

Проверка, проведенная Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора, показала превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию нефтепродуктов в Каме, сообщает Properm.ru.

Все полученные материалы были направлены в природоохранную прокуратуру, которая должна объективно рассмотреть и решить вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Работники управления выезжали на место ЧП совместно с сотрудниками Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю. Они отобрали пробы воды на анализ, который и выявил отклонение от нормативов.

Загрязнение Камы(2023)|Фото: Прокуратура Пермского края

Радужное пятно было замечено на поверхности Камы в июне этого года. Вода вытекала из ливневой трубы "Мотовилихинские заводы".

Теги: Кама, пятно, Мотовилихинские заводы


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