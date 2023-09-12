12 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" открыл новый соседский центр в Краснолесье

"Атомстройкомплекс" открыл очередной соседский центр в жилом комплексе "ART. Город-парк" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, пространство на первом этаже доступно жильцам для проведения образовательных и спортивных мероприятий, организации совместных видеопросмотров или детских праздников. Соседский центр в Краснолесье рассчитан на все возрастные группы. Арт-занятия и спортивные мастер-классы под руководством профессионалов будут интересны и детям, и их родителям.

"Программа нового соседского центра уже заполнена: набран пул преподавателей, готовых проводить мастер-классы, ежедневно поступают заявки от жителей на участие в мероприятии. Здесь будут проходить курсы по радиотехническому моделированию, курсы изучения иностранных языков, арт-терапия, видеопросмотры на большом экране. И главное, такое пространство дает возможность не только реализовать себя как преподавателя или художника, но и найти близких по духу соседей", - рассказала руководитель программы привилегий компании "Атомстройкомплекс" Мария Давыдова.

Новое пространство для коммуникации жителей является также выставочной площадкой программы лояльности "АСК-Бонус", интерьер помещения впервые составлен только из предложений партнеров. Посетители центра могут увидеть и оценить вживую мебель или технику, которые приобретут со скидкой по карте.

Участниками программы лояльности становятся все покупатели квартир от "Атомстройкомлекса". Компания первой в Екатеринбурге начала проектировать в своих домах отдельные помещения, в которых жильцы могут проводить совместные обучающие или праздничные мероприятия и создавать сообщества по интересам.

соседский центр в Краснолесье(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: соседский центр, Краснолесье, открытие


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