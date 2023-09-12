Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в Донецке

Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в ДТП в Донецке. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Геннадий известен как военкор, но последнее время он воевал, считая, что на поле боя сможет послужить Родине и быстрее приблизить нашу победу", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, Дубового сбил автомобиль, когда он подходил к дому.

Дубовой начал карьеру военкора в 1990-х в Абхазии, потом работал в Чечне. В 2014 году записался в ряды ополчения и стал военкором и бойцом подразделения Арсения Павлова (Моторола).

Дубовой — член Союза писателей ДНР, имеет звание "Заслуженный журналист ДНР", боевые награды, медали и ордена. Также он был членом организации "Ветераны Новороссии" и Союза добровольцев Донбасса.

Во время специальной военной операции Дубовой служил морским пехотинцем-разведчиком.