Путин – бизнесу: "Не наступайте дважды на одни и те же грабли!"

Владимир Путин в очередной раз призвал бизнесменов вкладываться в проекты внутри страны.

"Надежнее и лучше вкладывать капиталы в локальные проекты. Многие уже столкнулись с прессингом некоторых наших партнеров. Мы видим, как сейчас движутся денежные потоки. Хочется сказать: не наступайте дважды на одни и те же грабли!" – сказал президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Мы должны договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее", - максимально конкретно сформулировал президент. При этом у него свое понимание "надежности". Например, он не согласился с утверждением, что в экономике страны становится "слишком много государства". Путин считает, что "государство и бизнес должны быть равными партнерами".