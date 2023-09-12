Во Франции ответили Захаровой на слова о недопуске журналистов из России на пресс-конференцию Макрона

В министерстве иностранных дел Франции отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона.

"У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями", - приводит РИА Новости сообщение французского МИД.

Захарова в своем telegram-канале ответила на это заявление.

"Я всегда говорила о Франции, как о великой державе. Получается, я преувеличивала?" - написала Захарова.