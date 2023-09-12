12 Сентября 2023
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Фото: mathscafe.co.uk

"Тинькофф" запускает математический проект для школьников

"Тинькофф" в рамках корпоративной стратегии по развитию системы образования в России запускает масштабный проект для школьников 4–6 классов "Математика решает", сообщает пресс-служба банка.
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Это двухлетний бесплатный онлайн-курс, который на простых жизненных примерах поможет разобраться в предмете. Цель — привить детям интерес к математике и показать, что она может быть увлекательной. Курс предполагает решение нестандартных заданий, которых нет в школьной программе.

В каждом из четырех полугодий будут модули на различные темы, в которые входят лекции с разбором типовых задач, 10–15 задач с автоматической проверкой и задачи повышенной сложности с видеоразбором. Обучение можно проходить в любом темпе, начав в любое время с момента запуска курса и при необходимости возвращаясь к пройденным материалам — доступ к ним остается навсегда.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить доступность подготовки по математике и информатике с самых юных лет, чтобы каждый школьник мог изучать эти предметы на углубленном уровне. Вместе с тем участие частных корпораций в обучении математике может свидетельствовать о низком качестве ее преподавания в современной школе.

Теги: математика, школьники


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