Путин поаплодировал пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в поле

Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось с аплодисментов в адрес экипажа самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле под Новосибирском.

Модератор заседания отметил, что на борту никто сильно не пострадал, к медикам обратились только пассажиры с подскочившим из-за стресса давлением (по последним данным, за медпомощью обратились пять человек).

Самолет "Уральских авиалиний" А320 следовал по маршруту Сочи-Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).