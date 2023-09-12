В Магнитогорске осудят водителя, который сбил на пешеходном переходе двух девочек

В Магнитогорске будут судить водителя, который сбил двух девочек на пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло утром 18 мая на улице Труда. По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем LADA LARGUS, двигаясь со скоростью около 85 км/час, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не убедился в отсутствии пешеходов и совершил наезд на двух сестер 14 и 11 лет.

Девочка причинен тяжкий вред здоровью.