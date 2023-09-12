Цены на бензин и дизтопливо в Свердловской области проверит УФАС

Управление федеральной антимонопольной службы проверит цены на бензин и дизельное топливо в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, будет проверяться экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

"Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования", - пообещали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что аналогичные проверки УФАС пройдут в Челябинской области и Пермском крае.