Путин предложил учредить день воссоединения новых регионов с Россией

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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Он отмечает в пояснительной записке, что данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права на самоопределение.

Напомним, подписание договора о вхождении регионов в состав РФ произошло 30 сентября 2022 года. На референдуме в ДНР "за" проголосовали более 99%, в ЛНР - 98%, в Запорожской области - 93%, в Херсонской - 87%. Путин сказал, что он был удивлен и рад таким результатам.